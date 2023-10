Lando Norris chiude 2° le qualifiche del GP Usa, non senza qualche rammarico: "Sono contento, non ci aspettavamo un risultato simile. Peccato però, perché avevamo qualcosa in più per fare la pole". Guarda l'intervista del pilota della McLaren. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

AUSTIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE