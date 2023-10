Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo il GP di Austin, chiuso 6° partendo dalla pole: "Oggi la strategia della sosta unica era quella sbagliata. Sono deluso. Nessun problema aver fatto passare Sainz, capisco che dovevamo proteggere la sua posizione". Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

"L'unica sosta era la scelta sbagliata". E chiarisce sull'ordine di scuderia e il suo team radio

"L'unica sosta oggi era la scelta sbagliata. I numeri nostri erano simili, ma abbiamo scelto di fermarci una sola volta. Arrabbiato per aver fatto passare Sainz? Al momento non avevo capito, ma poi guardando i tempi e il fatto che arrivava Perez, capisco che bisognava proteggere Carlos. Non sono arrabbiato per quello, ma sono deluso per la strategia", ha spiegato e precisato anche in relazione al team radio in cui era apparso piccato per l'ordine di scuderia ("Dopo ne parliamo").