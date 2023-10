Partito dalla pole, Leclerc ha chiuso la sua gara al sesto posto e nel finale ha ricevuto l'ordine di far passare il compagno di squadra Sainz. Il monegasco esegue, non la prende bene e via radio dice: "Ma perché? Dopo ne parliamo". Nel post gara arriva il chirimento: "All'inizio non capivo, non c'era molto da fare e comprendo che bisognava far passare Carlos". Il Mondiale torna già la prossima settimana in Messico, tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

