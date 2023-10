La strategia di un'unica sosta per Leclerc in casa Ferrari non ha pagato. Charles, facendo una gara perfetta, avrebbe comunque avuto il 4° posto come massimo risultato possibile. La Rossa fatica quando è a pieno carico di benzina e oggi ad Austin non ha accusato degrado gomme, ma aveva un passo lento. Guarda l'analisi. Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

