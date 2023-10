Il papà del "Checo" esalta così il figlio: "Come lo vedo nel weekend del suo GP? Ha sempre lo stesso approccio e ha bisogno solo di una cosa: vincere. La mentalità è quella del campione. Lui, Verstappen e Red Bull sono una famiglia, ma tutti lavorano per il successo". Poi sul consigliere del team Marko: "E' il miglior insegnante per Sergio". Nelle scorse settimane, però, i rapporti sembravano più tesi. GP Messico live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

