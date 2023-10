A Città del Messico partenza pazzesca di Verstappen, che infila le due Ferrari e si porta in testa. Contatto in Curva 1 tra Leclerc e Perez: danni sulla Red Bull, con Checo costretto al ritiro. La gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

