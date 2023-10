Dopo essere partiti dalla prima fila, Leclerc e Sainz hanno chiuso al 3° e 4° posto il GP del Messico. Così il team principal Fred Vasseur: "Non siamo partiti bene, abbiamo concesso la scia a tutti e perso totalmente il controllo. Non possiamo essere soddisfatti, visto da dove partivamo. In Brasile proveremo a ripeterci in qualifica, per essere più costanti in gara". Guarda l'intervista. Il Mondiale è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS