Max Verstappen eguaglia Alain Prost a 51 vittorie e firma in Messico il suo 16° successo stagionale: "E' un anno incredibile, anche oggi il passo della macchina era fenomenale, pur partendo terzo. I prossimi obiettivi? Vincere la 17^, poi la 18^...". Il Mondiale torna venerdì 3 in Brasile: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS