Dopo il Messico, la Formula 1 sbarca in Brasile per il terzo weekend di gara consecutivo. La ventesima tappa stagionale vedrà protagonisti, oltre al solito Max Verstappen che con la sua RB19 cercherà di eguagliare la Mercedes F1W07 Hybrid come vettura più vincente, la Ferrari e la Mercedes, impegnate in una lotta per la conquista del secondo posto nel Mondiale Costruttori. In Brasile torna la Sprint Race, che si correrà sabato alle 19.30. La gara sarà domenica alle 18.00. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW.