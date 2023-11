Max Verstappen conquista la pole a Interlagos, precedendo uno straordinario Charles Leclerc. Seconda fila tutta Aston Martin, terza tutta Mercedes. Sainz è 8°. Ecco la griglia di partenza. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE