In occasione della conferenza piloti in Brasile, il britannico racconta le sue emozioni in vista della gara di domenica: "Una gara speciale per me, qui ho vinto il mio primo Campionato del Mondo. Amo da sempre il Brasile, i suoi colori e la sua cultura. E lo prendevo a Fifa contro mio fratello". Poi sulla corsa al secondo posto contro la Ferrari per la classifica Costruttori: "Battaglia divertente". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GUIDA TV