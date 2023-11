Lo spagnolo nella conferenza a Interlagos: "Mercedes ha un piccolo vantaggio per il secondo posto nel Costruttori, però noi stiamo riuscendo a mettere pressione e non dobbiamo commettere errori. Passo gara? Sembra un po’ il nostro punto debole, andiamo meglio in qualifica e c’è una certa incostanza. Ci stiamo impegnando per migliorare in questo finale e per il prossimo anno” Tutto il weekend del GP Brasile live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GUIDA TV