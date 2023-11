Il campione del mondo si conferma tra i piloti non favorevoli al format della Sprint e nel giovedì del Brasile ne parla con tono piuttosto ironico: "Bellissime le Sprint, sono totalmente a favore". Sulla gara a Interlagos: "Un po' in apprensione sulla possibilità di vincere? Sì, anche guardando allo scorso anno. Questo circuito non è l'ideale per noi". Tutto il weekend del GP Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

