Charles Leclerc commenta il 2° posto in Brasile: "E' stata una giornata bizzarra, non è mai successa una cosa simile, con la macchina che era difficile da guidare anche se non pioveva. Il secondo posto è una sorpresa, cercherò di sfruttare la posizione per fare una bella gara".

"Giornata bizzarra, voglio sfruttare la posizione in gara"

"Sono contento, è la prima volta che trovo queste condizioni. E' stato come non fare libere, non c'era grip a causa del vento. Ho messo insieme il giro, il 2° posto è una bella sorpresa. Farò di tutto per usare questa posizione per fare una bella gara. Il weekend Sprint funziona bene per noi, ma oggi ho provato qualcosa che non avevo mai fatto prima in carriera. Dalla curva 4 non c’era pioggia, ma la macchina era estremamente difficile da guidare. Non c’era aderenza, pensavo di rientrare alla fine del giro, ma poi sono arrivato 2° ed è stata una gran bella sorpresa. Una giornata bizzarra per tutti in pista, ma sono felice di essere in prima fila. E’ sempre difficile prendere le decisioni giuste, ma oggi abbiamo fatto la scelta giusta e tutto quello che volevamo. Nelle gare Sprint c’è sempre un punto interrogativo sul passo gara, spero che vada tutto bene e che non ci sia troppa pioggia domani e domenica”