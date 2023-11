Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari a Interlagos, con Leclerc 2° e Sainz 8°: "Charles è andato molto bene, è stato davanti sin dalla Q1. Meno bene Carlos, che è partito dietro nel Q3 e ha pagato il maltempo. Per la gara è buona cosa non essere a sandwich tra le due Red Bull, ma non sottovalutiamo le Aston Martin". Guarda l'intervista. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE