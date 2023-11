Charles Leclerc ha chiuso al 5° posto la Sprint di Interlagos: "Rispetto a Mercedes non siamo male, ma Red Bull e McLaren sono avanti. Il nostro obiettivo del weekend è quello di battere le Mercedes. Sono ottimista per domani, ma non dico che vinceremo. Sicuramente è stato importante salvare una gomma". Domenica il il GP del Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

