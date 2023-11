Termina con un incidente tra Ocon e Alonso il Q1 della qualifica Shootout a Interlagos. Alonso esce da curva 3 andando prima esterno e poi tagliando verso l'interno; dietro di lui il francese perde il controllo della macchina e tocca lo spagnolo. Alpine a muro e sessione che mette entrambi i piloti out; episodio notato dai commissari. Tutto il weekend del Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP BRASILE, QUALIFICHE SHOOUTOUT