Anche per Las Vegas, terzo GP della stagione negli USA, Red Bull ha svelato una livrea speciale nell'ambito della campagna denominata Make Your Mark: è stata ideata dai fan. RB19 con una colorazione differente dalle altre tappe del Mondiale e con elementi "tipici" della città: dai richiami alle carte da gioco alle tante luci al neon presenti nella "capitale del divertimento". La gara domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV