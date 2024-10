Leclerc come in "Top Gun": Charles per un giorno a stretto contatto con l'Aeronautica francese. L'esperienza a bordo del caccia Rafale sarà raccontata in un documentario. "Poter confrontare quella sensazione di velocità con quella che di solito provo in una vettura di Formula 1 è stato davvero speciale", ha postato il ferrarista sui social

