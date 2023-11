Il primo impatto della pista di Las Vegas è davvero impressionante, soprattutto per il lunghissimo rettilineo percorso a tutta velocità, dove si ha l'impressione di essere in un film come 'Star Wars' o 'Star Trek'. Ecco nel video un giro di pista on board con Lewis Hamilton. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS LIBERE