La Ferrari scatta dalla pole dopo la super qualifica di Leclerc e punta anche su Sainz che scatta per una penalità dal dodicesimo posto nonostante il secondo tempo con il quale ha chiuso il Q3. La Red Bull farà ancora la voce grossa? Più in difficoltà Mercedes e McLaren, occhio alle Williams. Il GP alle 7 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

