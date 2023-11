Fred Vasseur arrabbiato per l'incidente causato dal tombino nelle prime libere a Las Vegas: “Abbiamo danneggiato completamente il telaio, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. E poteva andare anche peggio... Questo costerà alla Ferrari una fortuna. Sono ancora sotto choc. Bene lo show, ma non si può tralasciare l'aspetto sportivo”. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Fred Vasseur non nasconde la propria rabbia dopo l'incidente di Carlos Sainz nelle FP1 di Las Vegas . La Ferrari ha riportato danni dopo essere transitata a oltre 300 km/h su un tombino , che si era staccato dal cemento. Dal box della Rossa stanno cercando di rimettere in pista la SF-23 numero 55 in tempo per la seconda sessione di libere, che durerà 90'. In ogni caso non ci sarà nessuna deroga al regolamento Fia: in caso di sostituzione della batteria, sarà applicato alla regola il regolamento e sarà inflitta una penalità di 10 posizioni allo spagnolo, da scontare nel GP di Las Vegas.

"E' stato un danno enorme, sono molto arrabbiato"

"Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2. Abbiamo avuto paura per Carlos, l'impatto è stato duro. E' un inizio difficile del weekend, avevamo aspettative alte. Non avevamo capito cosa fosse successo, nemmeno guardando l'on board. E' stato un danno enorme, siamo stati fortunati con Carlos che non è fatto nulla ma salterà le FP2 e dovrà essere pronto per domani. Dobbiamo distinguere l'aspetto sportivo dallo show. E' stato finora tutto davvero fantastico il contorno, ma questo non deve distogliere l'attenzione dell'aspetto sportivo. Adesso sono ancora sotto choc e molto arrabbiato, è difficile per me parlare. Forse sarebbe meglio su queste piste nuove avere anche altre categorie per provare insieme il circuito"