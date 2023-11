Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari a Las Vegas: "L'obiettivo era la vittoria, ma la prestazione è stata grandiosa. Leclerc eccezionale, ha superato tre volte la Red Bull e abbiamo quasi battuto Verstappen. Bene anche Sainz, peccato per la tempistica della safety. Ora andiamo ad Abu Dhabi per riprendere la Mercedes nel Costruttori". Il Mondiale si chiude domenica ad Abu Dhabi: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS