E' subito battaglia a Las Vegas: Max Verstappen entra duro su Leclerc in curva 1 e manda fuori pista il monegasco. Episodio notato e poi investigato, con il campione del mondo a cui viene comminata una penalità di 5'' da scontare durante il pit-stop. Guarda la sequenza della partenza. Il GP alle 7 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

