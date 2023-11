FIA: 'warning' formale ad entrambi

I commissari, dopo aver analizzato il caso, hanno deciso di optare per l'assegnazione di un warning formale a entrambi i team principal, il comunicato ufficiale recita: "Sulla base di quanto comunicato dalla FIA, la FIA ritiene che un linguaggio di questo tipo sia inaccettabile, in futuro, in particolare se usato da partecipanti allo sport che hanno un alto profilo pubblico e che sono visti da molti, soprattutto dai più giovani, seguaci di questo sport, come modelli di comportamento. In futuro la FIA non tollererà l'uso di tale linguaggio nelle conferenze della Federazione da parte di qualsiasi stakeholder". Nel caso di Vasseur è stato riconosciuto come il francese fosse: "estremamente turbato e frustrato per l'incidente verificatosi nelle FP1 e che un linguaggio del genere, da parte sua, non era usuale". Stessa situazione quanto riguarda Wolff, la FIA ha riconosciuto che: "l'uso del linguaggio in questione è stato inusuale ed è stato provocato da una brusca interruzione durante la conferenza stampa e quindi non può essere considerato tipico di questo Team Principal".