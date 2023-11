Ad Abu Dhabi, in occasione dell'ultimo weekend della stagione di F1, organizzata un'asta per la vendita della Lotus 79 con cui Mario Andretti vinse il Mondiale di Formula 1 nel 1978 e la McLaren MP4/21 con cui Kimi Raikkonen trionfò a Monte-Carlo nel 2006. A organizzarla è la casa d’aste inglese Bonhams. Tutto il fine settimana di Yas Marina è live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

