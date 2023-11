GP Abu Dhabi, oggi Libere 1 alle 10.30 LIVE

La Formula 1 arriva ad Abu Dhabi per l'ultimo Gran Premio della stagione 2023. A Yas Marina si deciderà il secondo posto nel campionato costruttori, conteso da Ferrari e Mercedes, e il 4° posto in quello piloti: Alonso, Sainz, Norris e Leclerc i piloti in lotta. Dalle 10.30 in pista per le prove libere: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW