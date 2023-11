Max Verstappen esalta la Red Bull dopo la pole n°32 della carriera, la 12^ della stagione: "La macchina è migliorata in qualifica, avevamo faticato per tutto il weekend. Di solito in gara andiamo bene, vedremo. E' stata una stagione speciale, siamo orgogliosi di quanto ottenuto". Domenica il GP live alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

"Pole strana, non ho idea di come andrà in gara"

"Strano aver fatto questa pole, perché per tutto il weekend abbiamo faticato tanto. Abbiamo decisamente migliorato la vettura per le qualifiche e fin dal primo giro siamo riusciti a mettere insieme le cose e abbiamo potuto spingere molto di più, per cui sono molto contento. Qui con le gomme puoi scivolare un po’ e questo può costarti tempo sul giro. Ci succedeva tanto nelle prove libere, ma poi nelle qualifiche abbiamo trovato più armonia con la macchina. Ultima gara per la RB19? Non ho idea di come andremo in gara. Di solito andiamo piuttosto bene. Di certo è stata una stagione speciale, ci siamo divertiti tantissimo e ce la siamo goduta. Siamo molto fieri dei risultati ottenuti quest’anno".