Max Verstappen conquista la pole anche ad Abu Dhabi, in prima fila anche uno straordinario Charles Leclerc. Russell quarto, Hamilton 11° e Sainz 16°: così Ferrari e Mercedes si giocheranno il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Ecco la griglia di partenza di Yas Marina. Domenica il GP live alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE