Archiviato il Mondiale 2023, è già tempo di pensare al prossimo anno. Per la Mercedes c'è un ritorno al futuro con il rientro di James Allison, per la Ferrari sarà la prima effettiva stagione di Vasseur al comando della Rossa. Si presenteranno con una monoposto diversa, cosa che sulla carta non faranno Red Bull e McLaren: dovranno ripartire dai test per capire a cosa potranno ambire

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS