I team tornano a girare a Yas Marina, dove domenica si è concluso il Mondiale, per i test dedicati ai giovani piloti. In pista anche per i collaudi Pirelli. Si gira fino alle 15, poi il rompete le righe definitivo per la pausa invernale. Qui la diretta per vivere assieme gli ultimi chilometri del 2023. Il campionato tornerà il 2 marzo in Bahrain e come sempre sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

