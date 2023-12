F3, Fornaroli confermato con Trident nel 2024

Leonardo Fornaroli resta in Trident anche nel 2024 . Il pilota italiano correrà dunque la sua seconda stagione in Formula 3 . Il classe 2004 ha concluso la scorsa stagione 11° nel Campionato Piloti, conquistando una pole position e tre podi nel suo anno da rookie. Fornaroli è arrivato in F3 dopo aver ottenuto un piazzamento nella Top 10 in ciascuno dei suoi primi tre anni nelle corse automobilistiche: nono nella F4 italiana nel 2020, quinto nel 2021, prima di finire il campionato europeo di Formula Regional by Alpine ottavo nel 2022.

"Questa squadra è come una famiglia"

"Sono ovviamente entusiasta di restare con Trident Motorsport per un’altra stagione. Questa squadra è diventata per me come una famiglia dove ho potuto trovare la più alta cultura del motorsport. Questo è un ottimo posto per me perché Trident ha dimostrato molte volte che è uno dei posti migliori per un giovane pilota nella Formula 3, e intendo sfruttare al massimo questa opportunità facendo il miglior lavoro possibile per il team".