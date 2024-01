Nella mattinata dell'8 gennaio si è tenuta la conferenza stampa che ha ufficializzato l'avvio dei lavori, la cui durata è prevista in 140 giorni. Domenicali: "Giornata importante, necessario portare avanti l'autodromo come biglietto da visita del nostro Paese nel mondo". Sticchi Damiani: "Entro la fine di giugno tutti i lavori dovranno essere ultimati" FORMULA 1, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL 2024

L'autodromo di Monza si rifà il look. Sono ufficialmente iniziati i lavori di ammodernamento del tracciato, la cui durata è prevista in 140 giorni, che porteranno alla riqualificazione della pista attraverso il rifacimento dell'asfalto e l'ammodernamento delle infrastrutture. Sono previste nuove tribune dotate di bar e toilette, demolizione e ricostruzione con ampliamento dei tre sottopassi esistenti e verrà realizzato un nuovo sottopasso carrabile, in corrispondenza della curva Parabolica, con livelli diversi. Il tutto verrà ultimato entro la fine di giugno, per consentire lo svolgimento degli eventi in programma tra i quali il GP d'Italia di Formula 1, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre.

Sticchi Damiani spiega gli obiettivi del progetto Nella mattinata dell'8 gennaio si è tenuta la conferenza stampa che ha ufficializzato l'avvio dei lavori e Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia, ha spiegato gli obiettivi del progetto. "Il primo riguarda la zona del Paddock, che dovrà essere curata nei minimi dettagli. Anche Paddock Club ha bisogno di ricevere i suoi ospiti in un luogo stabile, non più in una tenda come fatto fino alla scorsa edizione. Il tutto deve essere attrezzato in modo permanente cosicché l'ospitalità sia organizzata nei minimi dettagli. Il secondo obiettivo riguarda le tribune, che sono strutture precarie e non permanenti: saranno più simili a quelle degli stadi da calcio, con al di sotto hospitality, sky box e ristoranti che rendano superfluo spostarsi da una parte all'altra dell'impianto. L'ultimo obiettivo - conclude il presidente ACI - riguarda la copertura dei box che sarà molto più sicura e compatibile da un punto di vista ambientale. Ci sarà una sopra elevazione e i pilastri verranno rinforzati ulteriormente. Entro la fine di giugno tutto ciò dovrà essere pronto per ospitare tutti gli eventi che sono in programma dai primi di luglio, fino ad arrivare al più importante che è il GP d'Italia". leggi anche Monza e Imola in F1 fino al 2030: c'è la proposta

Domenicali: "Monza biglietto da visita dell'Italia nel mondo" Anche Stefano Domenicali, Ceo di Formula 1, è intervenuto in video collegamento: "Questo primo grande intervento è assolutamente necessario per portare avanti l'autodromo di Monza come biglietto da visita italiano nel mondo. La F1 riesce ad attrarre non solo nuovi tifosi, ma anche nuovi investitori che vogliono conoscere il nostro Paese. I cento anni di storia del tracciato da poco festeggiati rappresentano un traguardo fondamentale, ma guardare solo indietro non serve a nulla. Da oggi si parte per mettere in sicurezza opere necessarie, per guardare oltre e offrire a chi viene giornate importanti di divertimento e passione. Sono felice che l'inizio dei lavori avvenga oggi che è gennaio, sappiamo tutti che il semaforo verde del GP sarà a inizio settembre e non possiamo perdere neanche un minuto perché le cose da fare sono tante".

Fontana: "Dalla Regione 55 milioni per rilancio del parco di Monza" All'inaugurazione dei lavori ha preso parte anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. "Crediamo nel Parco e nell'Autodromo di Monza, dobbiamo rilanciare la collaborazione tra tutte le istituzioni che è fondamentale. La Regione ha stanziato 55 milioni di euro per il rilancio del parco, mentre Aci riceverà 32 milioni di risorse proprie della Regione Lombardia (nelle annualità 2022-2025), oltre 25 milioni di finanziamenti del Mit attraverso regione Lombardia nelle annualità 2023-2025 e 20 milioni direttamenti dal Mit nelle annualità 2022-2023". I contributi in parte corrente, invece, sono 400 mila euro dalla Regione e 5 milioni dal Mit. "La Lombardia vuole presentarsi come un modello - prosegue Fontana - e l'Autodromo dovrà essere un'eccellenza. Le risorse ci sono, così come la voglia di lavorare insieme".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Salvini: "Siamo qui anche per Maroni" "Questo è l'esempio che l'ambiente può convivere con lo sviluppo delle attività umane", ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto all'inizio dei lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza. "I 140 giorni di lavoro vuol dire che a giugno avremo un circuito nuovo, sicuramente non ci annoieremo. Essere qui oggi è un bel modo per iniziare l'anno. Ricordo anche qualche anno fa quando era in dubbio la sopravvivenza del GP a Monza: ricordo l'impegno di Roberto Maroni nel 2015 e 2016, se oggi siamo qua a inaugurare i lavori è anche per lui. Nessuno ha mai mollato".