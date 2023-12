Monza e Imola in F1 fino al 2030: c'è la proposta

Due Gran Premi in Italia fino al 2030: Monza e Imola. Un pacchetto all inclusive da 300 milioni di euro. La proposta di Liberty Media è pronta sul tavolo perchè le piste italiane piacciono e fanno parte della storia della Formula Uno, ma le richieste sono di alzare l'asticella, tenere il passo coi tempi e le nuove esigenze di uno sport che sta provando a cambiare. In una sola parola: modernizzare. Lo ha appena ricordato, come ormai fa da tempo, Stefano Domenicali. Come farebbe un padre diviso tra l'affetto ma anche il dovere di far crescere e far fare un salto di qualità importante al proprio figlio: "Le burocrazie interne non possono fermare certi progetti". Il riferimento nemmeno troppo velato è soprattutto ai lavori che già avrebbero dovuto inziare all'autodromo di Monza. Il rifacimento dell'asfalto, dei sottopassi e della copertura della palazzina box avrebbero già dovuto partire dopo il Gp, ma sono stati posticipati all'inizio del 2024. Poi le squadre di operai dovranno correre perchè è un'intervento di una durata di cinque mesi. Ma ci sono anche i contratti tra ACI e gli enti con i quali viene gestita la pista che scadono prima del 2030. Altro nodo fondamentale da sistemare il prima possibile.