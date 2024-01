Leclerc, allenamento estremo: scala una montagna!

Come ogni anno, Charles Leclerc si sta ricaricando in vista del prossimo Mondiale con una vacanza in montagna, sulle Dolomiti. Tra una visita a Kitzbuhel e una gita in Val Gardena, il pilota della Ferrari ha documentato sui social di aver scalato una montagna, sotto la neve e rigorosamente in tuta... rossa! Guarda il video. Il campionato riparte a marzo con la gara del Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

