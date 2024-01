Era atteso da un po’, ma ora c’è l’ufficialità del rinnovo pluriennale del pilota monegasco con la Scuderia di Maranello. Charles e la Rossa prolungano il loro accordo probabilmente con un triennale. Il team principal Vasseur: "Il suo rapporto con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team". Ora toccherà a Carlos Sainz. Il Mondiale riparte a marzo: tutta la stagione LIVE su Sky e in streaming su NOW LECLERC: "SOGNO IL TITOLO CON LA ROSSA"

Ora è ufficiale: prosegue l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. E' stato infatti annunciato dalla Scuderia di Maranello il prolungamento del contratto per il pilota monegasco. Si tratta di un accordo pluriennale (il team al momento non ha specificato l'esatta durata dell'accordo, ma s'ipotizza un triennale). Leclerc, 26 anni, si prepara così alla sua sesta stagione con la Rossa. Il via del campionato il 2 marzo con il GP del Bahrain, mentre la nuova monoposto verrà presentata il 13 febbraio.

Leclerc, talento puro al servizio della Ferrari: nel 2024 la 6^ stagione in rosso Entrato a far parte dell'Academy nel 2016, Leclerc è il cardine della squadra per il presente ma anche per il futuro, visto il lungo contratto che lo lega ulteriormente a Maranello. Dal 2021 è affiancato da Carlos Sainz (il cui rinnovo è imminente): in quell'annata i due sono diventati anche la coppia di piloti più giovani della Ferrari dal 1968. Quanto a Leclerc, i numeri della carriera spiegano solo in parte il talento che è da tutti riconosciuto e gli valgono ancora oggi il soprannome di "Predestinato".



Vasseur: "Tra Leclerc e la Ferrari un legamen che va oltre"

"Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team - ha detto il team principal Fred Vasseur -. Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il DNA della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere".

Charles Leclerc, numeri e statistiche della carriera GP corsi in Formula 1 : 123 GP

: 123 GP Vittorie : 5

: 5 Pole position : 23

: 23 Podi : 30

: 30 Giri veloci : 7

: 7 Punti conquistati : 1.035

: 1.035 Giri in testa: 658

Il palmares di Leclerc Campione GP3 Series - 2016

Campione Formula 2 - 2017