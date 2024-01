Le prima parole del pilota monegasco dopo l'estensione del contratto con la Scuderia di Maranello: "Correre per questa squadra era il mio desiderio sin da bambino. E il meglio deve ancora venire, sogno di vincere il titolo mondiale con la Rossa". Il Mondiale riparte a marzo: tutta la stagione LIVE su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari ha annunciato l'estensione del contratto di Charles Leclerc (triennale?) e, in attesa del rinnovo di Sainz, si prepara al Mondiale 2024 che scatterà a inizio marzo in Bahrain. sul sito ufficiale della Scuderia le prime parole del pilota monegasco dopo il prolungamento pluriennale dell'accordo che lo rende sempre più un punto fermo a Maranello: "Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni"

LO STILE DI CHARLES - Conteso dagli sponsor e modello per l'occasione, Charles ha subito fatto breccia nel cuore dei tifosi della Ferrari. Talento e velocità non si discutono e la giovane età, appena 24 anni , fanno sognare il ritorno ai vertici del Mondiale.

"Il meglio deve ancora venire, sogno il titolo con la Ferrari"



Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire", ha concluso il 26enne monegasco.