Manca pochissimo! Oggi conosceremo la Ferrari per il Mondiale 2024. La SF-24 sta per essere svelata: dalle 11.30 potrete seguire tutta la presentazione in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it, ma anche sulla pagina You Tube di Sky Sport F1. A seguire foto, dettagli, le analisi e tutti gli approfondimenti sulla nuova Rossa. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 11.30