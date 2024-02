F1 Academy, svelata la McLaren di Bianca Bustamante

Il team britannico ha presentato la vettura numero 16 con cui Bianca Bustamante correrà in F1 Academy nel 2024. Si tratta della prima vettura della categoria con livrea F1. La driver filippina nella scorsa stagione ha gareggiato con il team Prema mentre quest’anno sarà a bordo di una macchina della ART GP. Dal 2024 il nuovo campionato femminile diventa una categoria di supporto della F1, come avviene già per F2, F3 e Porsche Supercup



