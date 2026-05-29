Fornaroli, test con McLaren ad Austin: "Mi sento sempre più a mio agio"

Prima volta in Texas per Leonardo Fornaroli: l'italiano ha guidato la McLaren MCL60 del 2023 ad Austin in un test di due giorni, come parte del suo percorso nel programma di crescita piloti e del suo ruolo di pilota di riserva di McLaren. Il campione Formula 2 2025 ha completato 77 giri tra mercoledì e giovedì, alternando giri lanciati, simulazioni di passo gara, prove di partenza e prove del giro di formazione. Si tratta del suo terzo test Tpc (test con macchine precedenti) dopo quelli a Barcellona a Marzo e a Silverstone ad Aprile. "È sempre incredibile guidare una vettura di F1. Mi sento sempre più a mio agio con la macchina e con la squadra", ha commentato Fornaroli. "Il programma di marcia è stato un passo avanti rispetto al mio ultimo test a Silverstone. Mi è piaciuto moltissimo e non vedo l'ora che arrivi la mia prossima opportunità su una vettura di F1. Fino ad allora, supporterò il team al simulatore per il GP di Monaco".