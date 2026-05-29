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Fornaroli, test con McLaren ad Austin: "Mi sento sempre più a mio agio"

mclaren

L'italiano completa una due giorni di test in Texas con la MCL60 del 2023: "E' stato un passo avanti rispetto a Silverstone". La F1 torna a Monaco nel weekend del 5-7 giugno in diretta su Sky e in streaming su NOW

FIA, GP DI MONACO SENZA AERODINAMICA ATTIVA

Prima volta in Texas per Leonardo Fornaroli: l'italiano ha guidato la McLaren MCL60 del 2023 ad Austin in un test di due giorni, come parte del suo percorso nel programma di crescita piloti e del suo ruolo di pilota di riserva di McLaren. Il campione Formula 2 2025 ha completato 77 giri tra mercoledì e giovedì, alternando giri lanciati, simulazioni di passo gara, prove di partenza e prove del giro di formazione. Si tratta del suo terzo test Tpc (test con macchine precedenti) dopo quelli a Barcellona a Marzo e a Silverstone ad Aprile. "È sempre incredibile guidare una vettura di F1. Mi sento sempre più a mio agio con la macchina e con la squadra", ha commentato Fornaroli. "Il programma di marcia è stato un passo avanti rispetto al mio ultimo test a Silverstone. Mi è piaciuto moltissimo e non vedo l'ora che arrivi la mia prossima opportunità su una vettura di F1. Fino ad allora, supporterò il team al simulatore per il GP di Monaco".

Fornaroli secondo 'tester' McLaren ad Austin dopo... Brad Pitt

Una curiosità: Fornaroli è il secondo pilota che effettua un test Tpc con la McLaren ad Austin dopo... Brad Pitt nel giugno 2025, a poche ore dall'uscita del film 'F1 - The Movie".

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