Nuovo appuntamento con "DiscoveRED - Scuderia Ferrari", la nuova produzione originale Sky, un documentario unico in 6 puntate sull’universo Ferrari F1, prodotto da Sky e in onda fino a sabato 13 febbraio su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand (dal 3 febbraio i primi tre episodi, dal 9 il quarto, dall’11 il quinto e dal 13 il sesto). Scuderia Ferrari apre le porte di casa a Sky, che porta sullo schermo immagini inedite delle giornate più strategiche della scuderia di Maranello. Ben 6 episodi – Costruire un sogno, Carlos Sainz (in onda da oggi), Charles Leclerc, Galleria del vento, Remote garage, Si va in pista - alla scoperta dei segreti della Rossa, ognuno con tante interviste, retroscena e curiosità: