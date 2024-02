Concretezza e sogni: ecco la Ferrari del 2024

Dopo una presentazione asciutta e senza fronzoli, la nuova SF-24 è scesa subito in pista regalando buone sensazioni ai piloti. Si tratta di un progetto nuovo e partito da zero, che ha come obiettivo quello di dare a Leclerc e Sainz una vettura facile da guidare e portare al limite. Il tutto in attesa dei primi test. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

TUTTE LE FOTO DELLA SF-24