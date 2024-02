La Federazione ha annunciato il suo nuovo direttore tecnico: si tratta dell'ex Sauber con un passato anche in Ferrari. Monchaux prende il posto di Tim Gross. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

La FIA ha un nuovo direttore tecnico. J an Monchaux, ex Sauber, prende il posto di Tim Goss che ha rinunciato alla posizione il mese scorso. Monchaux lavorerà al fianco del direttore della sezione monoposto Nicholas Tombazis. Non è il primo movimento interno alla Federazione: negli ultimi mesi, infatti, c'era stata l'uscita del direttore sportivo Steve Nielsen, sostituito da Tim Maylon ex Red Bull.

Chi è Jan Monchaux

Monchaux, 45 anni di Blois (Francia), arriva dalla Sauber, dove nell’estate 2023 è stato sostituto da James Key. La sua carriera non lo ha visto impegnato solo in Formula 1. Ha lavorato sia nel Mondiale Endurance che nel DTM. In Formula 1 nel 2002, quando con Toyota era a capo del dipartimento di aerodinamica, poi è passato in Ferrari nel dipartimento di aerodinamica fino al 2012, Nel 2018 il rientro in questa categoria per diventare in Sauber prima capo degli aerodinamici e poi direttore tecnico (2019). "“Sono contento di essere qui per poter plasmare il futuro dello sport", le sue parole riportate sul sito ufficiale della Federazione.