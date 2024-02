Zak Brown, ad della McLaren, prende posizione relativamente all'indagine in corso da parte della Red Bull su Christian Horner: "Queste voci non fanno bene alla F1, le accuse sono serie. Speriamo che questa indagine si svolga in modo trasparente. Fia e F1 hanno invocato rapidità: è necessaria perché questi titoli non fanno bene al nostro mondo". Guarda il video. Il Mondiale scatta il 2 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING