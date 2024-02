È un Alonso critico nei confronti dell'organizzazione dei test: "Difficile capire come fare un giorno e mezzo con un solo pilota per preparare un campionato del mondo: è ridicolo", afferma in conferenza, "Staff e meccanici sono già qui pronti per settimana prossima: dovremmo avere due vetture per tre o quattro giorni, invece ne abbiamo una sola". Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW



F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING