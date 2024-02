La Formula 1 2024 su Sky Sport: tutte le novità

Le emozioni del campionato su quattro ruote più amato e seguito al mondo saranno tutte su Sky Sport F1, canale 207, anche in streaming su NOW, oltre che in 4K. La stagione 2024 sarà la più ricca di sempre: piloti e team si apprestano ad affrontare un giro del mondo in 24 circuiti di 5 continenti, dall'Asia al Nord America, dall'Europa al Sud America fino all'Oceania. Si parte dal Bahrain il 2 marzo, si passa due volte per l'Italia (Imola 19 maggio, Monza 1° settembre), si torna in Cina dopo 5 anni e si arriva ad Abu Dhabi l'8 dicembre. In totale 30 avvincenti sfide, 24 gare più 6 Sprint Race. Il punto di partenza di questa esperienza globale sarà il Remote Garage di Sky Sport F1, uno studio televisivo più evoluto che mai. La sensazione sarà quella di essere a bordo pista grazie a uno spazio senza confini, pronto a prendere vita attraverso immagini, dati e grafiche in tempo reale. Oltre alla cronaca e all'analisi, spazio all'approfondimento degli incontri speciali con piloti e team principal che, durante il weekend, apriranno a Sky le porte del motorhome per raccontarsi in esclusiva. L'esperienza di visione dei weekend di Formula 1 sarà ancora più completa grazie a Sky Sport Plus, accessibile sul canale 207 attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi a Internet. Disponibili le opzioni Race Control (per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Highlights in tempo reale, l'On board Sky (il punto di vista del pilota), il Race Split (4 schermate in una: schermata principale, On Board Sky, tempi e Race Tracker), i risultati e le classifiche.