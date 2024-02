Vicky Piria, una storia a tutta velocità

Vittoria "Vicky" Piria affiancherà da quest'anno Davide Camicioli e ci accompagnerà nel corso dei 24 GP della stagione di F1 che scatta il 2 marzo in Bahrain. Pilota da quando 8 anni, prima donna a partecipare alle GP Series, ha anche preso parte al GT e, di recente, alle E Series di motonautica. La sua storia l'ha già vista protagonista in tv...

Quella di Vittoria "Vicky" Piria è la storia di una ragazza e di una pilota da sempre con il piede incollato all'acceleratore, nella vita e in pista. E ora che è entrata a far parte della squadra di Sky Sport F1, la corsa si fa ancora più serrata in un'avventura nel Motorsport cominciata a 8 anni. Questa è infatti l'età del suo esordio nei kart, nel campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby. Vicky da allora quel piede dall'acceleratore non lo ha mai staccato. Ora la nuova avventura nella squadra Sky con Carlo Vanzini, Matteo, Bobbi, Ivan Capelli e Davide Camicioli, che sarà il suo compagno di viaggio in tutte le 24 tappe del Mondiale 2024.

La storia e la carriera di Vicky Piria Mamma inglese e padre italiano, Vicky è nata a Milano e cresciuta in Umbria. È stato papà Pierpaolo, imprenditore nel settore del marketing e della comunicazione, che le ha trasmesso la passione per i motori. Ha inoltre due fratelli, Joey e Paolo. Al primo va il merito di averla avvicinata al mondo dei kart. A 15 anni il debutto in Formula 2000 Light e Formula Renault italiana, passando poi nel 2010 e 2011 alla Formula Abarth. Nel 2012 il passaggio in GP3 Series, diventando la prima pilota donna della storia a partecipare alla categoria; nel 2013-14, invece, l'esperienza all'European F3 Open.

La parentesi americana nel Pro Mazda, il GT e le W Series Nella carriera di Vicky Piria anche una parentesi americana nel Pro Mazda (oggi Indy Pro 2000) mentre nel 2019 arriva per lei l'opportunità di tornare nelle monoposto con la W Series. Il primo campionato mondiale femminile (ora F1 Academy) dove è l’unica italiana a passare le selezioni e gareggiare, dal 2019 al 2022. Nel 2022 l’esordio nel GT con il Campionato Italiano Gran Turismo. Nel 2023 corre con Enrico Fulgenzi Racing (anche nel 2024), ottenendo due vittorie (Mugello e Vallelunga) e chiudendo con il secondo posto nella classifica PRO AM Cup.

L'esperienza in tv e la partecipazione alle E Series con il "Checo" Perez La storia di Vicky nel mondo dei motori ha incrociato in passato altre esperienze televisive. Ha commentato per esempio la Formula E, ma ha anche condotto un programma dedicato al settore dell'automotive. Recente la partecipazione alle E Series, competizione che punta a una motonautica sempre più sostenibile. Ha gareggiato con l'equipaggio di Sergio Perez, pilota della Red Bull. E ora è il momento di scendere in pista con la Formula 1 su Sky!

La carriera di Vicky Piria nel Motorsport 2002 - campionato regionale lombardia classe 50 baby

- Enrico Fulgenzi Racing 2024 - E Series