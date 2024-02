Tutti di nuovo in pista: gli stessi piloti del finale di stagione dell’anno scorso affrontano il campionato nelle stesse vetture: non era mai successo prima. Tutti confermati e nessun esordiente, ma una grande voglia di dare via al grande spettacolo! Sabato GP del Bahrain alle 16: il Mondiale è tutto live su Sky e in streaming su NOW GP BAHRAIN, LA GUIDA TV - LE NOVITA' DELLA F1 2024 SU SKY

Non era mai successo nella storia della F1: gli stessi piloti del 2023 al via anche di questa stagione che scatta ancora una volta dal Bahrain. In precedenza il record era di 19 piloti nelle stesse vetture da un anno all’altro, nel 1988-1989, ma su un campo partenti di 38 vetture, quindi esattamente la metà!

Di recente, il maggior numero di conferme da un anno all’altro si è registrato in tre occasioni quando furono 18, nel 2008-2009, 2017-2018 e 2019-2020. Nel 2008-2009 il cambiamento vide coinvolte le due squadre gemelle Red Bull e Toro Rosso: in Red Bull Coulthard lasciò il posto a Vettel, mentre in Toro Rosso il posto lasciato vacante dal tedesco venne preso da Sebastien Buemi.

Le eccezioni nel 2017-2018: Wehrlein fuori e Leclerc esordiente in Sauber e Massa “pensionato” con Sirotkin al suo posto in Williams. Nel 2019-2020 infine, Latifi prese il posto di Kubica in Williams e Ocon quello di Hulkenberg in Renault. Questa conferma totale dei piloti dell’anno scorso genera anche un altro dato anomalo: per la prima volta dal 1977 non ci sarà nessun esordiente alla prima gara dell’anno.

L'anno scorso uno dei record più eclatanti della stagione fu quello del nuovo record di vittorie consecutive, stabilito da Max Verstappen da Miami a Monza, dieci. La striscia fu interrotta da Sainz a Singapore, ma dalla gara successiva (Suzuka), la marcia di Max è ripresa, ed al momento è a 7 vittorie consecutive: con un successo in Bahrain registrerebbe la 3^ sequenza di tutti i tempi, ad una lunghezza dal precedente record di Vettel del 2013. E sì, in altre parole, Verstappen ha vinto 17 delle ultime 18 gare disputate. Questo valore, da solo, lo piazzerebbe al 17° posto di tutti i tempi.