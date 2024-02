"All'interno di Red Bull c'era chiaramente una fazione che voleva l'allontanamento di Horner", ha raccontato Roberto Chinchero dopo la decisione sul team principal. "E' una vicenda che ha coinvolto tante persone, anche il gruppo thailandese che detiene il 51% di Red Bull. Dopo la morte di Dietrich Mateschitz, si è creato un dualismo con la parte austriaca". Il GP del Bahrain è in programma sabato 2 marzo alle 16. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

HORNER SCAGIONATO DALLE ACCUSE