Red Bull, Horner scagionato dalle accuse

Ora c'è anche il comunicato ufficiale: il 50enne britannico è stato scagionato dalle accuse per "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente. "Indagine conclusa, accuse respinte", si legge nella nota. Nei giorni scorsi il team principal aveva incontrato i legali esterni della Casa austriaca per spiegare la sua posizione ed era anche intervenuto sia alla presentazione ufficiale della nuova monoposto che nel corso dei test in Bahrain